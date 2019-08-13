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  • 13.08.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 10:02

ve Bağkur son durum! İntibak mı nedir, ne kadar?

Milyonlarca ve Bağkur emeklisinin gözü intibak mında. 2000 yılı ve hemen sonra emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Emeklinin intibak umudu sürüyor. Öncelikle ombdusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, peşinden da Yargıtay'a taşınmış sadece yargı vizesi alamamıştı. İntibak zammı ile ilgili bilgileri haberimizde verdik. Öncelikle intibak yasası gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Özellikle de son dönemde yapılan aramalarda intibak yasası çıkarsa SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ne olacağı araştırılıyor. Peki, İntibak Yasası ne durumda? İntibak zammı olacak mı?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı nedir? İntibak Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son zamanlarda sık sık internet araması yapıyor. Peki, intibak zammı nedir? İşte haberin ayrıntıları… 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya yatırılacak. Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir. İntibak zammı ise, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı bu nedenle birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

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