Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?
Kurban Bayramı'na ikramiyelerini alarak giren emekliler, yeni yılda yeni tutar istiyor. 2020 programına ikramiye artışının alınması beklentisi var. Peki emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelere 2020 yılında zam yapılacak mı? Zam yapılırsa güncel emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliye verilen emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
13.08.2019 07:48
- Son Güncelleme: 13.08.2019 07:48
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