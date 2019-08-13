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Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?

Kurban Bayramı'na ikramiyelerini alarak giren emekliler, yeni yılda yeni tutar istiyor. 2020 programına ikramiye artışının alınması beklentisi var. Peki emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelere 2020 yılında zam yapılacak mı? Zam yapılırsa güncel emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliye verilen emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

13.08.2019 07:48 - Son Güncelleme: 13.08.2019 07:48
Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?

Emekliler Kurban Bayramı'na ikramiyelerini alarak girdi.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?

Bu yaz 2 ikramiye ile toplam 2 bin lira alan emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9'a çektiğini duyurdu.

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