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Dengelenme yansıyor

Dengelenme yansıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirtti. faiz indirimini değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti: "Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin hayırlı olmasını diliyorum."

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