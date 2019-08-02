Dengelenme yansıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirtti. Bankaların faiz indirimini değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti: "Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin hayırlı olmasını diliyorum."
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