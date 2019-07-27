Yıldızlı destek 17 ilde 200 kız öğrenciye burs verilerek başlanan 'Her Kızımız Bir Yıldız' projesi 15'inci yılına ulaştı. Mercedes-Benz Türk'ün başlattığı proje kapsamında, bu yıl 60 ilde 200'ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin 200 Yıldız Kız'a ulaşıldı.

'Her Kızımız Bir Yıldız' projesi 15'inci yılına ulaştı. Mercedes-Benz Türk'ün başlattığı proje kapsamında, bu yıl 60 ilde 200'ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin 200 Yıldız Kız'a ulaşıldı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Her Kızımız Bir Yıldız projemiz, toplumda kadının güçlenmesi adına başladığımız ve gurur duyduğumuz bir proje" dedi.







Süer Sülün öğrencilerle buluştu.

İstanbul'a giden öğrenciler hem tarihi yerleri gezdiler hem de Mercedes tesisleri hakkında bilgi aldılar. 17 ilde 200 kız öğrenciye burs verilerek başlananprojesi 15'inci yılına ulaştı. Mercedes-Benz Türk'ün başlattığı proje kapsamında, bu yıl 60 ilde 200'ü üniversite öğrencisi olmak üzere'a ulaşıldı. Mercedes- Benz Türk , proje desteği ile eğitimini tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların yüzde 20'si 'Her Kızımız Bir Yıldız' bursiyerlerinden oluşuyor. Projenin amaçlarından bir tanesinin özellikle kadın nüfusun Türk ekonomisine katkısı ve iş hayatına girmesi olduğunu belirten, "Her Kızımız Bir Yıldız projemiz, toplumda kadının güçlenmesi adına başladığımız ve gurur duyduğumuz bir proje" dedi.Süer Sülün öğrencilerle buluştu.İstanbul'a giden öğrenciler hem tarihi yerleri gezdiler hem de Mercedes tesisleri hakkında bilgi aldılar. TÜM MANŞETLER