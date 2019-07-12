Ege’ye yeni çekim merkezi

Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan Ant Yapı, yeni projesi için Bodrum'u seçti. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum'a çok farklı bir konseptte projeye imza atan Ant Yapı, Aspat'ta deniz suyuyla dolu olan kanalların üzerinde yeni bir çekim merkezi yapacak. Bodrum'da, daha önce İzmir Alaçatı'daki Port Alaçatı projesinden çok daha gelişmiş bir projeyi hayata geçiren Ant Yapı'nın Anthaven adındaki projesi şimdiden yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl inşaatına başlanan ve toplam 3 etabı bulunan projenin 162 konutluk ilk etabının, Mayıs 2020'de tamamlanması planlanıyor. Yaklaşık 53 bin 500 metrekare alana sahip birinci etapta; 21 bin metrekarelik konut, 4 bin metrekarelik ticari alan, 10 bin metrekarelik otel ve spa alanı bulunuyor. İlk etabın değeri ise 100 milyon euro. Projenin tamamının değeri ise 300 milyon euroyu bulacak.
EVLERİN ÖNÜNDE İSKELE
Ant Yapı'nın Bodrum'daki ilk projesi olan Anthaven, sahip olduğu özellikleriyle aynı zamanda Bodrum'un ilk ve tek kanallı konsept projesi olma özelliğini taşıyor.Anthaven'da çarşıdan markete, kafe ve restoranlara, özel limandan plaja kadar birçok donatı ve etkinlik alanı bulunuyor. Projede kanallar boyunca her biri birbirinden farklı Yalı Evleri yer alıyor. Anthaven tamamlandığında, denizi tepeden gören Yamaç Evleri'nin yanı sıra kanal boyunca uzanan Sahil Evleri'nde özel iskeleli evler bulunacak.
LÜKS OTEL İLK KEZ GELİYOR
Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Radisson Hotel Group'un premium markası Radisson Collection'ın 2020 yıl sonunda Anthaven'da faaliyete geçmesi hedefleniyor. Otel, grubun Türkiye'deki ilk premium oteli olma özelliği taşıyacak.
YAVUZ KARAMAN
EVLERİN ÖNÜNDE İSKELE
Ant Yapı'nın Bodrum'daki ilk projesi olan Anthaven, sahip olduğu özellikleriyle aynı zamanda Bodrum'un ilk ve tek kanallı konsept projesi olma özelliğini taşıyor.Anthaven'da çarşıdan markete, kafe ve restoranlara, özel limandan plaja kadar birçok donatı ve etkinlik alanı bulunuyor. Projede kanallar boyunca her biri birbirinden farklı Yalı Evleri yer alıyor. Anthaven tamamlandığında, denizi tepeden gören Yamaç Evleri'nin yanı sıra kanal boyunca uzanan Sahil Evleri'nde özel iskeleli evler bulunacak.
LÜKS OTEL İLK KEZ GELİYOR
Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Radisson Hotel Group'un premium markası Radisson Collection'ın 2020 yıl sonunda Anthaven'da faaliyete geçmesi hedefleniyor. Otel, grubun Türkiye'deki ilk premium oteli olma özelliği taşıyacak.
YAVUZ KARAMAN
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