Yüz binlerce kişinin gözü orada! Bugün belli oluyor... Kamuda çalışanların gözü Ankara'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 200 bin kamu işçisi için pazarlık geçen hafta başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikaların taleplerini alırken, adil bir sonuca varılacağını söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan yaklaşık 200 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesinde sona gelindi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artış teklifini Bakan Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bu ücretlere 300 lira iyileştirme yapılmasını istedi. Peki 9 Temmuz kamu işçisi son dakika toplu iş sözleşmesi zam oranı ne kadar? 4D 4A 4C kamu işçi zammı kaç para?