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  • 09.07.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:40

4/D 4A 4C kamu işçi zammı kaç para? ne kadar?

ne kadar? 4D 4A 4C kamu işçi zammı kaç para? Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yaklaşık olarak 200 bin kamu işçisi bulunuyor. Kamu işçileri ise toplu iş sözleşmesi kapsamında ne kadar zam yapılacağını araştırıyorlar. Konu ile ilgili olarak Türk İş tarafından zam talebi Bakanlığa sunuldu. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçisinin zam maratonu başladı. Yüz binlerce kamu çalışanının gözü toplu iş sözleşmesinde. Türk-İş, taşeron işçilerin de sözleşme kapsamına alınmasını istedi ve istediği zam teklifini sundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün saat 15.00'de zam teklifine yanıt verecek.

Yüz binlerce kişinin gözü orada! Bugün belli oluyor... Kamuda çalışanların gözü Ankara'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 200 bin kamu işçisi için pazarlık geçen hafta başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikaların taleplerini alırken, adil bir sonuca varılacağını söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan yaklaşık 200 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesinde sona gelindi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artış teklifini Bakan Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bu ücretlere 300 lira iyileştirme yapılmasını istedi. Peki 9 Temmuz kamu işçisi son dakika toplu iş sözleşmesi zam oranı ne kadar? 4D 4A 4C kamu işçi zammı kaç para?

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