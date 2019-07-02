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  • 02.07.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 14:52

3 Temmuz SGK SSK Bağkur emekli ve memur farkı oranı ne oldu? Peki ne kadar?

Gözler 'te! Memur ve emekli ları belli oluyor. Milyonlar gözlerini zamlara dikti. SGK SSK Bağkur emekli ve memur farkı zam oranı ne kadar olacak sorusu artmaya başladı. Bu bağlamda devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, Haziran ayında 'nin (), yüzde 0,08 artmasını bekliyor. (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki ne kadar? TÜİK SGK SSK Bağkur emekli ve memur açıklandı mı?

3 Temmuz TÜİK SGK SSK Bağkur emekli ve memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu? Peki memur Temmuz zammı ne kadar? Vatandaşların merakla beklediği Haziran enflasyon rakamları, yarın açıklanacak. Memurların maaş zam farklarını, emeklilerin maaş artış oranını belirleyecek rakamlar TÜİK tarafından açıklanıyor. Milyonlarca devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak bu yılın ilk yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.

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