Sigortasız işçiye emeklilik fırsatı! Sigortasız çalışan işçi nasıl emekli olur?

Sigortasız çalıştırılan işçi emekli olabilir mi? Bu sorunun cevabı evet! Sigortasız olarak çalışan bir işçi yaşı dolmasına rağmen eksik prim günleri nedeniyle emekliliğe hak kazanamıyorsa, iş yerine dava açarak yatmayan primlerini geri kazanabilir. İşte bilmeniz gerekenler...

02.07.2019 10:13 - Son Güncelleme: 02.07.2019 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





