Sigortasız işçiye emeklilik fırsatı! Sigortasız çalışan işçi nasıl emekli olur?
Sigortasız çalıştırılan işçi emekli olabilir mi? Bu sorunun cevabı evet! Sigortasız olarak çalışan bir işçi yaşı dolmasına rağmen eksik prim günleri nedeniyle emekliliğe hak kazanamıyorsa, iş yerine dava açarak yatmayan primlerini geri kazanabilir. İşte bilmeniz gerekenler...
02.07.2019 10:13
- Son Güncelleme: 02.07.2019 10:13
İşvereni tarafından kayıt dışı çalıştırılan işçi, yaşı dolmasına rağmen eksik primlerinden dolayı emekli olamadığında, işyerine dava açarak primlerini geri kazanabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; her 100 çalışandan 32'si kayıt dışı. Bu gerçeğin işçiler açısından önemli olumsuz sonuçları var.
İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum bırakılıyor. Emeklilik için gereken prim ve gün de eksik kalıyor.
İŞTEN ÇIKMADAN ŞİKAYET EDİLMELİ
Güneş'in haberine göre işçiler bu durum karşısında çaresiz değil. Yasayla sağlanan hakları var.
Bunun ilk yolu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şikayet için başvurmak.