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Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

12.3 milyon emekli Temmuz zammını yarın öğrenip, ay içinde de cebine koyacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 333 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, hem 5 aylık enflasyona hem de tahmine göre SSK ve Bağ- Kur'luların ek ödeme dahil taban ve tavan maaşlarını hesapladı. Peki Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı ne kadar olacak?

02.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 02.07.2019 07:49
Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

Emeklilerin heyecanla beklediği zaman geldi. 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammının oranı yarın belli olacak.

Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık enflasyon verisi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde cebine koyacak.

Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyor. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek.

Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

TAHMİN YÜZDE 5-6
5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 5.94 tahmini çıkmıştı.

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