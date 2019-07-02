3 Temmuz memur maaşı 2019 zam oranı son dakika açıklandı mı? Memur toplu sözleşme Temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.