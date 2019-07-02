Gözler TÜİK'te! Memur ve emekli zamları belli oluyor. Milyonlar gözlerini zamlara dikti. SGK SSK Bağkur emekli ve memur enflasyon farkı zam oranı ne kadar olacak sorusu artmaya başladı. Bu bağlamda devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki memur Temmuz zammı ne kadar? TÜİK SGK SSK Bağkur emekli ve memur enflasyon farkı zam oranı açıklandı mı?