40 bin sağlıkçıya kadro

Hükümet, 40 bin sözleşmeli sağlık çalışanına memurluk kapısını açtı. Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemeyle, 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi 4 yıla düşürüldü. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre; sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak" diye konuştu.
ÖĞRETMENE 3+1 YIL MÜJDESİ
Meclis'ten geçen düzenlemeye göre, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı için de düzenleme yapıldı. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak.
HAZAL ATEŞ
ÖĞRETMENE 3+1 YIL MÜJDESİ
Meclis'ten geçen düzenlemeye göre, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı için de düzenleme yapıldı. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak.
HAZAL ATEŞ
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