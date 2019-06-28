YENİ vergi kanunu için çalışmalar yapan Vergi Denetim Kurulu'na ihbar ve şikayet yağıyor. İhbar ve şikayetlerde, özellikle doktorların, avukatların, sanatçıların ve sosyal medya reklamları ile kazanç elde eden isimlerin ödediği vergilerin, gereken düzeyde olmadığı ifade edildi. Bazı avukat, doktor, sanatçı ve şarkıcılar ile sosyal medya fenomenlerinin ödediği vergiler ile kazançlarının karşılaştırmalarının da yer aldığı şikayet ve ihbarların incelenmesi kararı alındı. Vergi Denetim Kurulu konu ile ilgili detaylı çalışmada yapacak. Milyonluk kazançlarının yanında, lüks yaşantıları ile dikkat çeken isimlerin ödediği vergilerin yüzde 1'i geçmediği tespiti dilekçelere yansıdı.
- Ekonomi
- 28.06.2019
- Gazete
Vergi Denetim Kurulu'na ihbar yağdı! Ünlülere sıkı takip geliyor
Vergi Denetim Kurulu’na az vergi ödeyen sanatçılar, doktorlar, avukatlar, sosyal medya fenomenleri ile ilgili ihbar ve şikayet yağdı. İhbarların incelenmesine karar verildi...
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