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'na ihbar yağdı! lere sıkı takip geliyor

’na az ödeyen sanatçılar, doktorlar, avukatlar, leri ile ilgili ihbar ve şikayet yağdı. İhbarların incelenmesine karar verildi...

Ünlülere sıkı takip
YENİ kanunu için çalışmalar yapan Vergi Denetim Kurulu'na ihbar ve şikayet yağıyor. İhbar ve şikayetlerde, özellikle doktorların, avukatların, sanatçıların ve reklamları ile kazanç elde eden isimlerin ödediği vergilerin, gereken düzeyde olmadığı ifade edildi. Bazı avukat, doktor, sanatçı ve şarkıcılar ile sosyal medya lerinin ödediği vergiler ile kazançlarının karşılaştırmalarının da yer aldığı şikayet ve ihbarların incelenmesi kararı alındı. Vergi Denetim Kurulu konu ile ilgili detaylı çalışmada yapacak. Milyonluk kazançlarının yanında, lüks yaşantıları ile dikkat çeken isimlerin ödediği vergilerin yüzde 1'i geçmediği tespiti dilekçelere yansıdı.

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