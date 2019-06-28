Market tezgahı! Marka taklidiyle vurgun yaptılar!

GÖZÜNÜ para hırsı bürüyenler ne yapacağını şaşırdı. Sahtekarlar, ünlü markaların ambalajlarını birebir taklit etti. Paketin içini ise merdivenaltı kalitesiz ve sağlıksız ürünlerle doldurdu. Marka ürün aldığını sanan vatandaş, yanıltıldı. Sahte üretici-market işbirliği ile yapılan tezgah, vatandaşın ürünün kalitesinden şüphe etmesi ile ortaya çıktı. Özellikle temizlik ürünü ve şampuan gibi ürünlerde yapılan 'içi başka dışı başka' hilesinin aslında, gıdadan tekstile, kozmetikten kırtasiyeye pek çok ürüne de sıçradığı belirlendi. Konuyu gündeme taşıyan TAKVİM'in telefonları kilitlendi. Vatandaşlar ünlü markaların marketlerdeki ürünlerinin içinde kalite farkı olduğunu anlattı:

- Doktor çocuğumda deterjan alerjisi oluştuğunu söyledi, yıllardır hiç deterjanımı değiştirmemiştim. İçindeki sahte ürünmüş.

- Çikolatanın tadı her aldığımda değişiyor, nedeni anlaşıldı



SUCUKTA AT ETİ, PEYNİRDE BOYA VAR

dolandırıcıları kadar gıda teröristleri de boş durmuyor. İşte bazı hileler:

Tavuk döner içine öğütülmüş inek memesi, sakatat parçaları, bağırsak, kıyılmış tavuk derisi ve paça katılıyor.

Sucuğa at, eşek eti; sosise yabancı doku ve iç organ katılıyor.

Sucuğun raf ömrünü uzatmak için nitrat ekleniyor.

Yoğurda bitkisel yağ, jelatin ve nişasta katılıyor. Peynir ve zeytinde boya maddesi bulunuyor.

Hem UHT sütlere hem de sokak sütlerine su ekleniyor.

Çikolataya hayvan yemi olarak kullanılan soya tozu karıştırılıyor.

Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini katılıyor.

Kuru üzümler kurutulmadan önce mazota bulanıyor.



ŞİKAYET ETMEKTEN SAKIN KORKMAYIN

TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, üründe farklılık olduğunu düşünen tüketicilerin ALO 174'e bildirmelerini söyledi. Ağaoğlu, "Marka sahiplerinin de mücadele etmesi gerekiyor. Yaptırımlar artırılmalı. Bu tür sahtekarlar özellikle küçük marketlerde ortaya çıkıyor" dedi.



'BİZDEN SAHTE AMBALAJ İSTEDİLER'

AĞAOĞLU, ambalaj hilesinin yıllar önce kendisinin de başına geldiğini belirterek, "Ören Bayan markasının ambalajlarını üretirken, bizim şirketimize de böyle bir teklif geldi. Ören Bayan ambalajından kendilerine de yapmamızı istediler. Firmayı şikayet ettik" diye konuştu.

ÖZLEM KAMER TERCANLI