Kadın girişimciye 7 koldan destek! İş kurmak kolaylaştı

Kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması için atılan adımlara sürekli yenileri ekleniyor. Son yıllarda kadınlara yönelik pek çok düzenleme hayata geçti. Bunlar arasında girişimci destekleri de bulunuyor. İşte girişimci kadınlara sunulan destekler:
✘ KOSGEB işyeri açacak girişimci kadınlara hibe desteği, düşük faizli kredi sağlıyor. İdare, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel alanlardaki girişimcilere 60 bin, diğerlerine 370 bin liraya varan destek veriyor. Bu program kapsamında, eğer girişimci kadın ise belirlenen geri dönüşümsüz performans desteğine 2 dönem için toplam 10 bin lira ekleniyor.
✘ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla tarımla uğraşan kadınlara yüzde 80'lere varan hibe desteği veriliyor.
✘ Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla verilen kredinin 2 yılı geri ödemesiz. Kredi, sonraki 6 yıl içinde faizsiz geri ödeniyor. Bu imkandan yararlanmak için sigortasız ve gelirsiz olmak, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak, aktif esnaf olmamak, bankadan kredi alamıyor olmak, desteğe ilk kez başvuruyor olmak gerekiyor.
✘ 31 ildeki 201 Aile Destek Merkezi'nde sunulan beceri kurslarına katılan kadınlar, hibe ve kredilerle kendi işyerini açıyor. Kurs süresince İŞKUR tarafından günlük para da veriliyor. Aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimleri var.
MİKRO KREDİ İMKANI VAR
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen eğitimlerin ardından mikro kredi ile evde üretim destekleniyor. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında faizsiz geri ödemek koşuluyla ev kadınlarına 5 bin liraya kadar kredi veriliyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı aracılığıyla girişimci kadınlara Maya Mikro Ekonomik Destek Programı kapsamında kredi kullandırılıyor.
VERGİ VE PRİM KOLAYLIĞI
Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu kadınlar, SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor.
- Ekonomi
- 27.06.2019
- Gazete
Kadın girişimciye 7 koldan destek! İş kurmak kolaylaştı
İş kurmak isteyen kadınlara 7 koldan destek sağlanıyor. Kadınlar; hibe, faizli ya da faizsiz kredi desteğiyle kendi işlerinin patronu olabiliyor. Vergi ve prim kolaylıkları da kadınlara sunuluyor.
Kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması için atılan adımlara sürekli yenileri ekleniyor. Son yıllarda kadınlara yönelik pek çok düzenleme hayata geçti. Bunlar arasında girişimci destekleri de bulunuyor. İşte girişimci kadınlara sunulan destekler:
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