Yaz aylarıyla birlikte turist yoğunluğu yaşayan Antalya'da her dakika bir uçak kalkıyor ve iniş yapıyor. Antalya Havalimanı'na Ocak ayından bu yana 5.4 milyon turist iniş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Havalimanı'nın yıllık toplam trafiğinin yüzde 80'inin ilk 6 ay içinde, yüzde 20'lik kısmın ise kış sezonunda yaşandığını söyledi.
HER AY BÜYÜYOR
Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Bilgehan Yılmaz da şöyle konuştu: "Havalimanımız en çok Rusya ve Almanya'dan gelen tatilcileri karşılıyor ve uğurluyor. Haziran ayının 15'ine kadar havalimanımıza 33 bin uçak iniş yaptı. Geçen yıla göre yüzde 11'lik artış yaşadık. Hatta dış hatlarda artışımız yüzde 22'lere yükseldi. Bu zamana kadar havalimanı üzerinden 5.4 milyon turist Antalya'ya ulaştı."
Antalya Havalimanı turistlerin yoğun ilgisiyle özellikle son aylarda yoğunluk rekoru kırıyor.
RUSLAR 7 MİLYONA KOŞUYOR
Turizmde rekor üstüne rekor kırılırken, Rus turist sayısında hedef büyüdü. Geçen yıl 6 milyon olan Rus turist sayısının bu yıl 7 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Moskova'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Festivali'ne 3 günlük sürede 130 binin üzerinde katılım olduğunu belirterek, "Benzer etkinlikleri başka ülkelerde de yapacağız" dedi.
HER AY BÜYÜYOR
Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Bilgehan Yılmaz da şöyle konuştu: "Havalimanımız en çok Rusya ve Almanya'dan gelen tatilcileri karşılıyor ve uğurluyor. Haziran ayının 15'ine kadar havalimanımıza 33 bin uçak iniş yaptı. Geçen yıla göre yüzde 11'lik artış yaşadık. Hatta dış hatlarda artışımız yüzde 22'lere yükseldi. Bu zamana kadar havalimanı üzerinden 5.4 milyon turist Antalya'ya ulaştı."
Antalya Havalimanı turistlerin yoğun ilgisiyle özellikle son aylarda yoğunluk rekoru kırıyor.
RUSLAR 7 MİLYONA KOŞUYOR
Turizmde rekor üstüne rekor kırılırken, Rus turist sayısında hedef büyüdü. Geçen yıl 6 milyon olan Rus turist sayısının bu yıl 7 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Moskova'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Festivali'ne 3 günlük sürede 130 binin üzerinde katılım olduğunu belirterek, "Benzer etkinlikleri başka ülkelerde de yapacağız" dedi.
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