Ucuz et seferberliği

Hükümet, vatandaşın eti ucuza tüketmesi, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek için tüm imkanları seferber ediyor. Hayvancılık sektörüne son 16 yılda ortalama 2.2 milyar lira olmak üzere 35 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kırmızı et piyasasındaki fiyat istikrarının yanı sıra vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak için regüle edici bir rol üstlendiğini anımsattı. Yıl sonuna kadar ESK'ya yaklaşık 150 milyon liralık ek ödeme yapılırken; Pakdemirli, "Yetki dahilinde ESK canlı hayvan ve et ithalatı yapıyor" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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