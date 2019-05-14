Hint düğünü modası

Türkiye'nin toplantı, konferans, sergi, düğün gibi kategorilerde dünyadan çektiği turist sayısını ve bu alanlarda pazar payını artırmak için bu yıl dördüncüsü düzenlenen International IMWF2019, Antalya'da kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Türk Hava Yolları ana partnerliğinde, IMWF ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hindistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere çok sayıda ülkeden, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren karar vericiler bir araya geldi. 3 milyar dolarlık alım potansiyeli olan 250 tedarikçi ve yönetici buluştu. Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürüyoruz. Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor. Hintliler düğüne 500 bin dolar ile 100 milyon dolar arasında değişen bütçeleri harcayabiliyor. Bugüne kadar harcanmış en büyük para 100 milyon dolar" dedi.



2 MİLYONU AŞTI

Paris ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019'un ilk aylarından itibaren tarihinin en çok turist sayılarına ulaşıyor. Sektörün 16 milyon yabancı turist hedefi koyduğu 2019'un ilk aylarından itibaren kente turist akını yaşanıyor. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; 1 Ocak'tan 12 Mayıs tarihine kadarki süreçte, sadece Antalya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 149 bin 565'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış yaşandı.







RUSLAR ANTALYA'YA AKIN EDİYOR

Bu yıl Rus turistler Antalya'ya rekor sayıda gelmeye başladı. Sadece otellere değil, kültür turlarına da ilgi gösteren turistler, esnafı da sevindirdi.



ÖZLEM KAMER TERCANLI