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Otizm çocuklara Doğa’dan destek

Otizm çocuklara Doğa’dan destek
Doğa Sigorta, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorlukları kapsamında; çocuklara, gençlere daha iyi bir gelecek sunma arzusunu her fırsatta vurgularken, sporun sevilmesi için her türlü desteği vermeyi de sürdürmeye devam edecek. , son olarak ve 'nı Everest Otizm Spor Kulübü öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte kutladı. Kendilerine ait olan bu özel günde Aslan Doğa ile eğlenen çocuklar, tüm misafirlerin takdirini toplayan bir jimnastik gösterisi de sundu. Doğa Sigorta'nın desteğiyle gerçekleşen organizasyona, Galatasaray Doğa Sigorta Baş Antrenörü Ertuğrul Erdoğan ve Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Şube Menajeri Ömer Yalçınkaya da katılım sağladı. Çocukların ve misafirlerin takım oyuncuları ile tanışma fırsatı bulup, basketbol oynadıkları organizasyon ile ilgili olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otizmin farkındalığını artırmak amacıyla sporcularımız ve çocuklarımız ile bir araya geldik" açıklamasında bulunan , "Bu bize oldukça moral veren, motive eden bir ortam" şeklinde konuştu.

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