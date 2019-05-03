Hem ev sahiplerini ilgilendiren, hem de kiracıları ilgilendiren kira artış oranları açıklandı. 2019 yılının Mayıs ayı için belirlenen kira artış oranı belli oldu, kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte Mayıs 2019 kira artış oranı. Kira artış oranı TEFE TÜFE oranı dört gözle beklenen mevzular içinde yer ediniyor. Kira artışlarını, Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi belirliyor. Buna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

2019 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira anlaşmaları 2019 senesinin Mayıs ayında tekrardan yapılacak olan kişilere ne kadar zam uygulanacağı 3 Mayıs 2019 Cuma gününde belirlenecek. Kiraların artışlarının hesaplanmasında kullanılan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

2019 senesi Mayıs ayında kiraların artışının hesaplanması Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre tespit edilecek. Tüketici Fiyat Endeksine bakılarak hesaplanacak kira artışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Orta Vadeli Ekonomi Programı bünyesinde kamuoyu ile paylaşılmış durumda.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Mart döneminde 12 aylık TÜFE oranı 18,70 oldu. Yani Mart ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Nisan ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 18,70 olarak uygulanacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01

2019 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 17.16

2019 Mart Kira Artış Zam Oranı % 17.93

KDK, kira yardımı alamayan vatandaş için devreye girdi



Kamu Denetçiliği Kurumu, yıkılma riski bulunan evini boşaltan ve kira yardımı talebi belediye tarafından reddedilen vatandaş için devreye girdi. Ombudsmana başvuran vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğu ilgili kuruma bildirilerek, kira yardımı verilmesi gerektiği ifade edildi.Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıkılma riski nedeniyle evini boşaltarak kiraya çıkan vatandaşın "kira yardımı" talebi konusunda devreye girerek mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar'da bir vatandaş, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı ancak Kentsel Dönüşüm Projesi öncesinde evini boşalttığı için kira yardımı talebi belediye tarafından reddedildi.

Vatandaş, kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını iddia ederek ombudsmana başvurdu.

Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesinden bilgi ve belge talep edildi. KDK, vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğunu, hakkaniyetli bir idare için kira yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye yetkilileriyle görüşmeler neticesinde vatandaş, kira yardımı konusunda yeni başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.