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  • 02.05.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 09:26

nda kira artışı ne kadar olacak?

ayı kira artış oranı ne kadar? Kirada oturan vatandaşlar her ayı kira artış oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda Kira artış oranı TEFE oranı dört gözle beklenen mevzular içinde yer ediniyor.

Mayıs ayında kira artışı ne kadar olacak?

Kira artış oranları bilindiği gibi her ay başında açıklanıyor. Kiracılar ve ev sahipleri bu açıklamayı dikkatle takip ediyor. 3 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık ortalaması aynı zamanda kira zam oranı olarak uygulanacak.


2019 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira anlaşmaları 2019 senesinin Mayıs ayında tekrardan yapılacak olan kişilere ne kadar zam uygulanacağı 3 Mayıs 2019 Cuma gününde belirlenecek. Kiraların artışlarının hesaplanmasında kullanılan oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

2019 senesi Mayıs ayında kiraların artışının hesaplanması oranlarına göre tespit edilecek. Tüketici Fiyat Endeksine bakılarak hesaplanacak kira artışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Orta Vadeli Ekonomi Programı bünyesinde kamuoyu ile paylaşılmış durumda.

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