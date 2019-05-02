Mayıs ayında kira artışı ne kadar olacak?

Kira artış oranları bilindiği gibi her ay başında açıklanıyor. Kiracılar ve ev sahipleri bu açıklamayı dikkatle takip ediyor. 3 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Mayıs ayı kira zam oranı olarak uygulanacak.



2019 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira anlaşmaları 2019 senesinin Mayıs ayında tekrardan yapılacak olan kişilere ne kadar zam uygulanacağı 3 Mayıs 2019 Cuma gününde belirlenecek. Kiraların artışlarının hesaplanmasında kullanılan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

2019 senesi Mayıs ayında kiraların artışının hesaplanması Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre tespit edilecek. Tüketici Fiyat Endeksine bakılarak hesaplanacak kira artışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Orta Vadeli Ekonomi Programı bünyesinde kamuoyu ile paylaşılmış durumda.