Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun soruşturma başlattığı JP Morgan'ın adı bugüne kadar sayısız skandala karıştı:
2008 küresel mali krizinde birçok konut kredisinin riskli olduğunu bilmesine rağmen ipoteğe dayalı mortgage kağıtları satmaktan 2013'te 13 milyar dolar cezaya çarptırıldı.
2010'da İngiltere Finansal Hizmetler İdaresi, müşterilerinin fonlarını yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 49 milyon dolar ceza verdi.
AB 2013'te libor faizinde manipülasyon olayına karıştığı saptanan 8 bankaya ceza yağdırdı. JP Morgan 80 milyon euro ceza aldı.
2013'te ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, Eylül 2010'dan Haziran 2011'e kadar California ve Orta Batı'da enerji piyasalarını manipüle ettiği için 410 milyon dolar ceza verdi.
ENDONEZYA YASAKLADI
2014'te Madoff skandalında kara para aklama işlemlerine göz yumduğu için 2.6 milyar dolar cezaya çarptırıldı.
2014'te Çin'de iş yapabilmek için üst düzey hükümet yetkililerinin 'vasıfsız' çocuklarını işe almaktan ötürü 264 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
2017'de yatırımcılara Endonezya tahvillerinin notunu iki basamak düşürüp, ağırlığı azaltma tavsiyesi veren JP Morgan'ın hisse senedi alma önerisi krize yol açtı. Endonezya hükümeti 16 ay tahvil işlemlerinde bankanın aracı olmasına izin vermedi.
Geçtiğimiz yılın sonunda yabancı şirketlerin ABD'de işlem gören menkul kıymetlerini yanlış yönlendirdiği suçlamaları ile açılan soruşturmada SEC ile uzlaştı. 135 milyon dolar ödeyecek.
Ekim 2018'de bankada trader olarak çalışan John Edmonds, 2009'dan 2015'e kadar kıymetli metal piyasalarında manipülasyon yaptığını, sahte alım-satım emirleri girdiğini itiraf etti.
2018 sonunda Hong Kong Para Otoritesi, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarına yeterince uymadığı gerekçesiyle 1.6 milyon dolar ceza verdi.
2008 küresel mali krizinde birçok konut kredisinin riskli olduğunu bilmesine rağmen ipoteğe dayalı mortgage kağıtları satmaktan 2013'te 13 milyar dolar cezaya çarptırıldı.
2010'da İngiltere Finansal Hizmetler İdaresi, müşterilerinin fonlarını yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 49 milyon dolar ceza verdi.
AB 2013'te libor faizinde manipülasyon olayına karıştığı saptanan 8 bankaya ceza yağdırdı. JP Morgan 80 milyon euro ceza aldı.
2013'te ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, Eylül 2010'dan Haziran 2011'e kadar California ve Orta Batı'da enerji piyasalarını manipüle ettiği için 410 milyon dolar ceza verdi.
ENDONEZYA YASAKLADI
2014'te Madoff skandalında kara para aklama işlemlerine göz yumduğu için 2.6 milyar dolar cezaya çarptırıldı.
2014'te Çin'de iş yapabilmek için üst düzey hükümet yetkililerinin 'vasıfsız' çocuklarını işe almaktan ötürü 264 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
2017'de yatırımcılara Endonezya tahvillerinin notunu iki basamak düşürüp, ağırlığı azaltma tavsiyesi veren JP Morgan'ın hisse senedi alma önerisi krize yol açtı. Endonezya hükümeti 16 ay tahvil işlemlerinde bankanın aracı olmasına izin vermedi.
Geçtiğimiz yılın sonunda yabancı şirketlerin ABD'de işlem gören menkul kıymetlerini yanlış yönlendirdiği suçlamaları ile açılan soruşturmada SEC ile uzlaştı. 135 milyon dolar ödeyecek.
Ekim 2018'de bankada trader olarak çalışan John Edmonds, 2009'dan 2015'e kadar kıymetli metal piyasalarında manipülasyon yaptığını, sahte alım-satım emirleri girdiğini itiraf etti.
2018 sonunda Hong Kong Para Otoritesi, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarına yeterince uymadığı gerekçesiyle 1.6 milyon dolar ceza verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.