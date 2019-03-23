JP Morgan, Türkiye ekonomisini böyle hedef aldı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.





SALDIRILARIN ODAĞINDA TANIDIK BİR BANKA!

Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen ekonomik saldırıların odağındaki kurum JP Morgan! JP Morgan Bankası, Türkiye döviz swap işlemlerinin en büyük oyuncusu ve bu işlemlerin dörtte birini gerçekleştiren kurumdur.

Banka, yapmış olduğu bu işlemler neticesinde elde ettiği kritik döviz pozisyon bilgilerini kullanarak; insider trading kapsamına girecek işlemler gerçekleştiği konuşuluyor.

JP Morgan, "içerden öğrenilen ticari sırları" piyasayı etkiyecek şekilde kullanmış.

Bu başlı başına bir fecaat ama asıl skandal "içerden öğrenilen ticari sır" olarak sunulan bilgilerin de yalan, yanıltıcı ve manipülatif olması.



SPEKÜLATİF AMAÇLI RAPORLAR!

Ayrıca JP Morgan bu manipülatif bilgileri kullanarak, son dönemde Türk Lirası hakkında spekülatif amaçlı bazı raporlar üretmiş.

Aynı bankanın, yazdığı raporlar aracılığıyla, 2015 yılında benzer işlemleri Endonezya da yaptığı ve Endonezya para birimi üzerinde ciddi değer kayıplarına sebep olduğu tespit edilmiş, daha sonra yazdığı raporu geri çekmesine rağmen 16 ay boyunca Endonezya da işlem yapması yasaklanmıştı.