Sonuncu olma yarışı

İstanbul Havalimanı'na taşınmaya artık sayılı günler kala, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşa yoğun ilgi var. Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan'da yapılacak olan TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu büyük ilgi görüyor. Ortalama 3 bin 400 lira olan ekonomi bilet fiyatları 4 bin 786 liraya, business sınıfında ise 12 bin liralık biletler yoğun talep nedeniyle 17 bin liraya kadar yükseldi. Boeing 777 tipi 350 yolcu kapasiteli uçak ile yapılacak tarihi uçuşun hem business hem de ekonomi sınıflarında bilet fiyatları taleplerdeki artış nedeniyle normal günlere göre arttı.
- Ekonomi
- 24.03.2019
- Gazete
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