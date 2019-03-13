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lerin alacağı 2 bin TL'lik için 27 formülü

2 bin TL için 27 Mayıs formülü
ler artık sadece dönemlerini değil, tarihlerini de iple çekiyor. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli aylığı bağlanacak herkes yararlanacak. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:



YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
nden yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu yılın ilk ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Bu ödemenin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin liralık ödemeyi cebine koyabilecek. Bu tarihten sonra ancak 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenen ikinci ödemeden önce aylığı bağlananlar ise bu yıl bin lira ikramiye alabilecek. Emeklilik aylığı Ağustos'taki ikramiye ödemesinden sonra verilmeye başlananlar ise 2020'den itibaren ikramiye almaya başlayacak.



İKRAMİYEDEN KESİNTİ VAR MI?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Yasada artışa yönelik bir madde yer almadı. Ancak bir düzenleme yapılarak tutarın artırılması imkanı var.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAZANCI 3

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