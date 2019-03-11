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Ucuza tüketim seferberliği

satışlarla tüketiciyi rahatlatan hükümet, yeni adımlar için de düğmeye bastı. Üretici desteklenecek, hasat zamanı lar sağlanacak, maliyetler düşecek.

Ucuza tüketim seferberliği
Hükümet, gıda fiyatlarının üzerindeki etkisini en düşük seviyeye çekmek amacıyla 'üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan' adımlar atmaya devam ediyor. Enflasyonu tetikleyen ürünlere alım garantili destek sağlanırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hasat zamanı üreticiyi korumak için lar sağlanacağı mesajını verdi. Pekcan, şöyle konuştu: "Üretimtüketim dengesi, iç-dış piyasa fiyatları, ithal maliyetleri, döviz kuru ve diğer makroekonomik değişkenleri takip ediyoruz. Gerekli görüldüğünde ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin artırılması ya da indirilmesi söz konusu oluyor. Üretici örgütlerinin pazarlama altyapılarını destekleyeceğiz. Bu kapsamda vergisel avantaj konusunda çalışma yapıyoruz. Maliyetleri düşürecek, fiyatlarda istikrarın korunmasına katkı sağlayacak."

Hazal ATEŞ

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