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’e büyük ödül

Turkcell’e büyük ödül
TURKCELL, dünyanın en büyük sektörel etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne büyük ödülle başladı. Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülü olarak adlandırılan, büyük ödüle layık görüldü. GSMA ve GSMA Vakfı Üyesi ödülünü, İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard'ın elinden aldı.

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