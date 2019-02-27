TURKCELL, dünyanın en büyük sektörel etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne büyük ödülle başladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle GSMA tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülü olarak adlandırılan, büyük ödüle layık görüldü. GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu ödülünü, İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard'ın elinden aldı.
- Ekonomi
- 27.02.2019
- Gazete
Turkcell’e büyük ödül
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