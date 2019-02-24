Emekliye 2 bin TL

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bu yıl da iki bayram ikramiyesine kavuşacak. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenirken, yeni emekli olanlar da faydalanabilecek.



KİMLER YARARLANACAK?:

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.



KİME, NE KADAR ÖDENECEK?:

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor.