Şirketler IoT ile kazanıyor

Vodafone Grubu, 'Nesnelerin İnterneti (IoT) Barometresi' araştırmasını paylaştı. Dünya çapında bin 758 işletmenin katıldığı IoT Barometresi, bugün işletmelerin yüzde 34 ile üçte birinden fazlasının IoT'u kullandığını, teknolojiyi kullananların yüzde 70'inin pilot aşamasının ötesine geçtiğini, yüzde 95'inin ise ana akım haline geldikçe bu alana yatırım yapmanın avantajlarını gördüğünü ortaya koyuyor.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
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