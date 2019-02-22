Maher Holding Kredico’yu satın aldı

MAHER Holding, kredi risk yönetim platformu Kredico'nun çoğunluk hisselerini devralarak yatırım çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sigorta, enerji, inşaat ve eğitim alanlarında yatırımları olan Maher Holding, özellikle sigorta alanındaki hızlı büyümesi ile dikkat çekiyor. Quick Sigorta'nın kısa süre içinde yakaladığı başarının ardından Turkland Sigorta'yı bünyesine katan Maher Holding'in özellikle teknoloji ve finans alanında yatırımlar yapacağı CEO Levent Uluçeçen tarafından açıklanmıştı. Levent Uluçeçen, "Kredico markası bundan sonra faaliyetlerine Maher Holding bünyesinde devam edecek. Kredico ile sigorta sektöründe yönelik birçok yeniliği hayata geçireceğiz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
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