Hükümlülere meslek belgesi

Çalışma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 'protokol imzalandı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Protokolle Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nca verilen mesleki eğitimler sonunda, hükümlü ve tutukluların edindikleri mesleki yeterlilikleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca belgelendirmiş olacağız" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Belgeyle, tutuklu ve hükümlüler çalışma hayatında daha rahat yer bulacaklar" diye konuştu.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.