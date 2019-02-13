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Hükümlülere meslek belgesi
Çalışma Bakanlığı ile arasında 'protokol imzalandı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Protokolle Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nca verilen mesleki eğitimler sonunda, ve tutukluların edindikleri mesleki yeterlilikleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca belgelendirmiş olacağız" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Belgeyle, tutuklu ve hükümlüler çalışma hayatında daha rahat yer bulacaklar" diye konuştu.

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