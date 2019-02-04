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ye 2 bİn TL | Emekliye bayram sinden kimler yararlanabilecek?

lerin sinin , ödemesinin de 5-9 Ağustos’ta yatırılması gündemde. Biner lira ikramiyeden, yeni emekliler de yararlanabilecek.

Emeklİye 2 bİn TL
Yaklaşık 12.3 milyon emekli, geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alma hakkı elde etti. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

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Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

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