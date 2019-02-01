TURKCELL siber güvenlik uzmanları yetiştiriyor

TURKCELL'in Türkiye'ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği Cyber Camp'in üçüncü dönemi tamamlandı. Programa katılmaya hak kazanan 24 kişi ise 10 günlük eğitimlerinin ardından eğitim sertifikası almaya hak kazandı. Eğitimde üstün başarı gösteren adaylar Turkcell'in Siber Güvenlik Merkezi'nde istihdam edilme hakkı kazandı. Programın kapanış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile kampa katkı sağlayan kuruluşların yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Akça, törende, "Sanal sınırlarımızı da fiziksel sınırlarımız gibi güvenli tutmamız lazım" dedi.
- Ekonomi
- 01.02.2019
- Gazete
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