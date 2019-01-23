Kârlı tatil

Okulların tatile girmesi kayak merkezlerini hareketlendirdi. Tatilciler kayak merkezlerine akın etti. Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil öncesi rezervasyonlarla tüm oteller doldu. Geçtiğimiz hafta sonu Erciyes 110 bin kişiyi misafir ederek rekor kırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nde de oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Palandöken'deki doluluk oranlarının ciddi seviyelere geldiğini belirterek, "Özellikle yılbaşı, sömestir ve hafta sonlarında otellerimiz tamamen kapalı. Turist sayısında her yıl artış yaşanıyor. Geçen yıla oranla yüzde 20 artışımız var" dedi.
- Ekonomi
- 23.01.2019
- Gazete
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