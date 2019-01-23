Bugünkü
Takvim

Kârlı tatil

Kârlı tatil
Okulların tatile girmesi kayak merkezlerini hareketlendirdi. Tatilciler kayak merkezlerine akın etti. Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil öncesi rezervasyonlarla tüm oteller doldu. Geçtiğimiz hafta sonu Erciyes 110 bin kişiyi misafir ederek rekor kırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nde de oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Palandöken'deki doluluk oranlarının ciddi seviyelere geldiğini belirterek, "Özellikle yılbaşı, sömestir ve hafta sonlarında otellerimiz tamamen kapalı. sayısında her yıl artış yaşanıyor. Geçen yıla oranla yüzde 20 artışımız var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKârlı tatil
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri