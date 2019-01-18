İNDER: Ev fiyatları artacak

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat maliyetlerindeki yüzde 60'a varan artışların hala konut fiyatlarına yansımadığını, inşaat ruhsatı sayısının ise yüzde 55 azaldığını belirterek, "2019'da konut fiyatlarının artışı, 2001'den daha sert bir şekilde olacaktır" dedi. 7. İnşaat ve Konut Konferansı'nda konuşan Durbakayım, son dönemde yatırımlarını mevduat faizlerine yönlendirenlerin, bu kazançlarıyla gayrimenkuldeki artışı yakalayamayacağını, sektörün yukarı doğru hareketinin başladığını söyledi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı ise sektörün en büyük sorununun konut stoku olduğunu belirterek, "Diğer problemler de stok probleminden kaynaklanmaktadır" diye konuştu. Rahvalı, çözüm için gayrimenkul yatırım fonları kurulması gerektiği dile getirdi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da dünyanın hızla değişmesine rağmen inşaat sektöründe iş yapış tarzının 120 yıldır değişmediğine dikkat çekti. Dijitalleşmede Türkiye'de inşaat sektörünün sonuncu sırada yer alığını ifade eden Timur, "İnşaat sektörünün dijitalleşmedeki bu kötü skoru sektördeki büyük veya küçük oyuncular için büyük riskler ve fırsatlar ortaya çıkarıyor" yorumunda bulundu.
YAPAY ZEKA TRENDİ
Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik de teknolojinin getirdiği yeniliklerden konut sektörünün de nasibini aldığını kaydederek, yapay zekanın çok önemli bir trend olduğunu, önümüzdeki yıllarda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacağını söyledi. Geleceğin en önemli trendlerinden birinin de şehirleşme olacağını ifade eden Çelik, inşa edilecek konutlarda teknolojik unsurların çok daha fazla önem kazanacağını sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
YAPAY ZEKA TRENDİ
Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik de teknolojinin getirdiği yeniliklerden konut sektörünün de nasibini aldığını kaydederek, yapay zekanın çok önemli bir trend olduğunu, önümüzdeki yıllarda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacağını söyledi. Geleceğin en önemli trendlerinden birinin de şehirleşme olacağını ifade eden Çelik, inşa edilecek konutlarda teknolojik unsurların çok daha fazla önem kazanacağını sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
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