Bugünkü
Takvim

Yılbaşı alışverişi canlılığı

Yılbaşı alışverişi canlılığı
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişinin markaların cirolarında yüzde 20 ila 80 arasında artış sağlayacağını belirtti. Öncel, şöyle konuştu: "1 haftalık satış Aralık ayını kurtarabiliyor. Hediyelik olarak çocuklar için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp öne çıkıyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriYılbaşı alışverişi canlılığı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri