Yılbaşı alışverişi canlılığı

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişinin markaların Aralık cirolarında yüzde 20 ila 80 arasında artış sağlayacağını belirtti. Öncel, şöyle konuştu: "1 haftalık satış Aralık ayını kurtarabiliyor. Hediyelik olarak çocuklar için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp öne çıkıyor."
- Ekonomi
- 28.12.2018
- Gazete
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