Devletten çeyiz parası

Yuvalar artık devlet katkısıyla kuruluyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini gerçekleştirenlere devlet katkısı getiren uygulama ilgi görürken, sistemden ilk ödemeler de 2019 yılı içerisinde başlıyor. Ancak gençleri ilgilendiren bir gelişme daha yaşanacak, devlet katkısı artacak. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükselecek. Halen 7 bin 500 lira olan devlet katkısı üst sınırı Ocak'ta yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıkacak. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek.
18 BİN 560 TL DEVLETTEN
Aylık ödemede alt sınır 125,48 liradan 155,26 liraya, üst sınır bin 254 lira 87 kuruştan bin 552 lira 65 kuruşa çıkacak.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 18 bin 822 lira 94 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. 2019'da hesap açanlar bir defada 23 bin 289 lira 62 kuruş yatırabilecek.
Üst sınır tutarları, Ocak'ta artacak. Buna göre; düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 6 bin 210, 48-59 ay arası olanlar 6 bin 986, 60 ay ve üzeri olanlar 9 bin 279 liraya varan devlet katkısı alabilecek. 5 yılda 37 bin 119 lira biriktiren, 9 bin 279 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilecek. Çiftlere toplam 18 bin 560 lira destek ödenebilecek.
ÇIĞIL ÖN YENER
18 BİN 560 TL DEVLETTEN
Aylık ödemede alt sınır 125,48 liradan 155,26 liraya, üst sınır bin 254 lira 87 kuruştan bin 552 lira 65 kuruşa çıkacak.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 18 bin 822 lira 94 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. 2019'da hesap açanlar bir defada 23 bin 289 lira 62 kuruş yatırabilecek.
Üst sınır tutarları, Ocak'ta artacak. Buna göre; düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 6 bin 210, 48-59 ay arası olanlar 6 bin 986, 60 ay ve üzeri olanlar 9 bin 279 liraya varan devlet katkısı alabilecek. 5 yılda 37 bin 119 lira biriktiren, 9 bin 279 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilecek. Çiftlere toplam 18 bin 560 lira destek ödenebilecek.
ÇIĞIL ÖN YENER
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