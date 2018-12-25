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Turkland da bünyesine girdi

Turkland da Maher Holding bünyesine girdi
İki yıl önce cılık sektörüne Quick Sigorta markası ile giriş yapan , Hazine onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta'yı da bünyesine kattı. Turkland merkez ofisinde yapılan devir ve imza törenine katılan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Turkland Sigorta'yı temsil eden Turkland Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Omar Bilani ile bir araya gelerek son imzaları attı. , 2 yıl içinde ikinci sigorta şirketini holding bünyesine ekleyerek, sigorta sektörüne verdikleri önemi ve bu sektörde ana aktörlerden biri olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Quick Sigorta ile başladığımız sigortacılık ve teknoloji yatırımlarımız devam edecek" dedi.

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