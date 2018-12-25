O araçlar artık üretilmeyecek

2019'da otomotivde pek çok yeni model hayatımıza girerken, bazı modeller ise tarih olacak. Üretimine devam edilmemesine karar verilen modeller arasında pek çok ünlü araç bulunuyor. Özellikle alıcıların taleplerindeki değişiklik, otomotivcilerin kararının temelini oluşturuyor. Alman Bild gazetesi, 2019'da üretimi duracak bazı modelleri sıraladı:
Alfa Romeo Mito ve 4c Coupe
Mitsubishi Pajero, i-MİEV
Fiat Punto
BMW 6 Serisi Coupe ve Cabrio
Seat Toledo
Citroen C4
VW Beetle
Toyota Avensis
Nissan Pulsar
Subaru WRX STİ
Alfa Romeo Mito ve 4c Coupe
Mitsubishi Pajero, i-MİEV
Fiat Punto
BMW 6 Serisi Coupe ve Cabrio
Seat Toledo
Citroen C4
VW Beetle
Toyota Avensis
Nissan Pulsar
Subaru WRX STİ
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