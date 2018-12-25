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O araçlar artık üretilmeyecek

Yeni yılda pek çok otomobil modeli tarih olacak. Wolkswagen Beetle, Citroen C4, gibi pek çok araç artık üretilmeyecek.

Tedavülden kalkıyor!
2019'da otomotivde pek çok yeni model hayatımıza girerken, bazı modeller ise tarih olacak. Üretimine devam edilmemesine karar verilen modeller arasında pek çok ünlü araç bulunuyor. Özellikle alıcıların taleplerindeki değişiklik, otomotivcilerin kararının temelini oluşturuyor. Alman Bild gazetesi, 2019'da üretimi duracak bazı modelleri sıraladı:

Mito ve 4c Coupe
Mitsubishi Pajero, i-MİEV

BMW 6 Serisi Coupe ve Cabrio
Seat Toledo
Citroen C4
VW Beetle
Toyota Avensis
Nissan Pulsar
Subaru WRX STİ

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