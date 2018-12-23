Engelli memura müjde

Engelli vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2504 engelli memur alımı yapılacağını duyurmuştu.



Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıklamıştı. Pazartesi yapılacak 2.504 engelli memur atamasının dışında ayrıca devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin de kamu kurumlarına yerleştirmesi kurası da yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İşlemler noter huzurunda yapılacak.