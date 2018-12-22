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Köprü cezasına af Meclis'te
AK Parti, Başkanı Yıldırım'ın 15 Temmuz Şehitler sü ve 'nden UKOME kararına aykırı olarak geçiş yapan araç sürücülerine kesilen ların affedilmesine ilişkin verdiği söz için düğmeye bastı. Hazırlanan 10 maddelik yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre cezalarını ödeyen vatandaşlara da 31 Mart 2019'a kadar ödedikleri ceza miktarları iade edilecek.

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