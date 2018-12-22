Köprü cezasına af Meclis'te

AK Parti, TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden UKOME kararına aykırı olarak geçiş yapan araç sürücülerine kesilen cezaların affedilmesine ilişkin verdiği söz için düğmeye bastı. Hazırlanan 10 maddelik yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre cezalarını ödeyen vatandaşlara da 31 Mart 2019'a kadar ödedikleri ceza miktarları iade edilecek.
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