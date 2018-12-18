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Öğretmenlerin sağlığına doğa güvencesi

Öğretmenlerin sağlığına doğa sigorta güvencesi
Doğa Sigorta, 280 bin üyesi bulunan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sandığı (İLKSAN) ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında işbirliğine gitti. 'Tamamlayıcı Sağlık sı' ürününden Ankara ve 'daki 21-45 yaş grubundaki İLKSAN üyeleri ve yakınları yıllık 690 lira, diğer illerdeki öğretmenler yıllık 550 lira primle faydalanabilecek. İLKSAN üyeleri, aile olarak sigortalanmak istediklerinde de ilave yüzde 5 aile indiriminden faydalanabilecek. 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ile İLKSAN üyeleri uygun prim ve ödeme koşullarıyla kişiye özel sağlık sigortası sahibi olmuş olacak.
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