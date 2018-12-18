Öğretmenlerin sağlığına doğa sigorta güvencesi

Doğa Sigorta, 280 bin üyesi bulunan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında işbirliğine gitti. 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ürününden Ankara ve İstanbul'daki 21-45 yaş grubundaki İLKSAN üyeleri ve yakınları yıllık 690 lira, diğer illerdeki öğretmenler yıllık 550 lira primle faydalanabilecek. İLKSAN üyeleri, aile olarak sigortalanmak istediklerinde de ilave yüzde 5 aile indiriminden faydalanabilecek. 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ile İLKSAN üyeleri uygun prim ve ödeme koşullarıyla kişiye özel sağlık sigortası sahibi olmuş olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.