Akkuyu’da yola devam edilecek

Türkıye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu, Rusya'dan ilk fonunu aldı. Projenin kur artışları nedeniyle duracağı dedikodularına yanıt olarak değerlendirilen bu ilk tahsisat projenin ilk aşamasına yetecek miktarda. Projeyi yapan Rosatom şirketinin Direktörü Mikhail Cherdantsev'den santral ile ilgili yatırımların aksamadan sürdüğü mesajı geldi. Cherdantsev, "Dolar kuru filan fark etmez, yatırımları Rus parası üzerinden devam ettiriyoruz. Takvimde herhangi bir aksama yok" dedi.
- Ekonomi
- 16.12.2018
- Gazete
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