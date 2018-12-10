90 bin Türk’ün ismi Mars’ta

NASA'nın Mayıs 2018'de fırlattığı uzay aracı InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) 6 ay sonra, 90 bini aşkın Türk ile Mars'a indi. InSight, bir bilgisayar çipine yazılan 90 bin 784 Türk'ün ismini beraberinde Mars'a götürdü. NASA'nın açtığı kampanyaya katılan toplam 2 milyon 400 bin şanslı kişinin ismi Mars yüzeyine indi. Türkler en çok ismi bulunanlar listesinde 5'inci sırada yer aldı. İlk sırada 676 bin 773 kişi ile ABD'liler, ikinci sırada 262 bin 752 kişi ile Çinliler ve üçüncü sırada 138 bin 899 kişi ile Hintliler yer aldı. 96 bin 241 kişi ile İngilizler çipte en çok ismi bulunan 4'üncü ülke oldu. Bu kişiler aynı zamanda NASA'dan 'Martian - Marslı' ünvanını alarak, bir nevi Mars vatandaşı sayılacak.
UZAY YOLCULARI
Pek çok firma uzay seyahati yapmak için yıllardır çalışma gerçekleştiriyor. Leonardo DiCaprio'dan Lady Gaga'ya, Justin Bieber'a kadar dünyaca ünlü birçok ismin yanı sıra, Türkiye'den de iş insanları Ahu Aysal ve Ali Şen de uzay seyahati yapmak için sırada bekliyor.
UZAY YOLCULARI
Pek çok firma uzay seyahati yapmak için yıllardır çalışma gerçekleştiriyor. Leonardo DiCaprio'dan Lady Gaga'ya, Justin Bieber'a kadar dünyaca ünlü birçok ismin yanı sıra, Türkiye'den de iş insanları Ahu Aysal ve Ali Şen de uzay seyahati yapmak için sırada bekliyor.
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