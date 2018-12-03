Turkcell ve Huawei'nin işbirliğinin yeni sahnesi KKTC oldu. KKTC Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Belediyesi ile Turkcell'in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC'nin dijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı. Protokole göre; Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa'da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, törende, "Protokol ile KKTC'nin dijital dönüşümü için ilk adımlardan birini attık. Bu protokol ile hayata geçirilecek projeler yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacak" dedi.
- Ekonomi
- 03.12.2018
- Gazete
Dijital dönüşüm hamlesi
Törene KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen katıldı.
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