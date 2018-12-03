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Dijital dönüşüm hamlesi

Törene Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, , Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen katıldı.

Dijital dönüşüm hamlesi
Turkcell ve Huawei'nin işbirliğinin yeni sahnesi KKTC oldu. Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Belediyesi ile Turkcell'in iştiraki ve Huawei, KKTC'nin dijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı. Protokole göre; Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa'da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, törende, "Protokol ile KKTC'nin dijital dönüşümü için ilk adımlardan birini attık. Bu protokol ile hayata geçirilecek projeler yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacak" dedi.

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