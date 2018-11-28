Yusuf İslam geliyor

Dünya Helal Zirvesi, yarın İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve için Yusuf İslam (Cat Stevens) da Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve hayırsever İslam, zirvede konuşmacı olarak yer alacak. Dünya Helal Zirvesi'nin organizatörü Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "100'ün üzerinde uluslararası konuşmacının yer alacağı zirvede, helal konusunda 4 gün boyunca 11 ayrı başlıkta oturumlar olacak" dedi. Dünya Helal Zirvesi 2018 ve zirve kapsamında yapılacak 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Ete, fuara 80'in üzerinde ülkenin temsilcilerinin katılacağını ifade etti.
Betül ALAKENT
Betül ALAKENT
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