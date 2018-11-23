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Gelecek ile güvence altında

Genel Müdürü Ayhan Sincek, ’in 15’inci yılıyla ilgili konuştu: AB’deki uygulamalarda bile olmayan avantajlar sunan BES’i toplumun tamamına yaymalıyız. ‘Çocuğum senin BES’in var. Geleceğin güvence altında’ demek her ebeveynin hem kendisi için hem de çocukları için hayali olmalı...

Gelecek BES ile güvence altında
Sistemini'nin () bundan 15 yıl önce insanlara ek bir sosyal güvence sunabilmek amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Geleceğe yatırım yapılan bu köprüden bugüne kadar binlerce insan geçti. Emekli olanlar bu tasarrufun keyfini sürmeye başladı. Yaklaşık 7 milyon kişi de 56 yaşında ikinci kez emekli olacak. Yatırdıkları katkı payının yüzde 25'i kadar da devlet katkısı alacak. Bu ek gelirle emeklilik dönemlerinde refah düzeyleri yükselecek" dedi. BES'in çalışsın çalışmasın herkesin geleceğini güvence altına alan bir sistem olduğunu hatırlatan Sincek, önümüzdeki yıllarda yapılacak düzenlemelerle 18 yaş altına da BES'in sunulabileceğini ve her yaştan insanı kapsayabileceğini belirterek, "18 yaş üstündeki çalışmayan gençler için de ebeveynler erkenden BES sistemine girebilir. 'Çocuğum senin BES'in var. Geleceğin güvence altında' demek her ebeveynin hem kendisi için hem de çocukları için hayali olmalı" diye konuştu. Eşlerin de birbirlerine BES hediye edebileceğini hatırlatan Sincek, şu bilgileri verdi: "Küçük küçük birikimlerle 20, hatta 30 yıl sonrasını planlayabileceğiniz başka bir sistem yok. Yüzde 25 devlet katkısı Avrupa ülkelerinde yok. BES birikiminizi yönetmek için en avantajlı sistem."
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