Yenilikçi girişimciye 360 bin TL destek

Girişimcilere destek yeni yılda artarak sürecek. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Girişimcilik Destek Programı'nın, yeni vizyonları doğrultusunda ve girişimcilerden gelen taleplerin dikkate alınması ile verilen karar çerçevesinde 1 Ocak itibariyle yerini Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na bırakacağını söyledi. Yeni Girişimci Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanacağını belirten Uzkurt, bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına daha etkin katkı sağlanacağını ifade etti.

