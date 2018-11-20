Üreticiye düşük faizli kredi

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsalda üreticiyi destekleyecek, ekonomiyi canlandıracak projelerin detaylarını açıkladı. 20 milyara yakın destekle hayata geçecek projelerden bazıları şöyle: Yerli sebze tohumculuğu geliştirilecek. Çiftçinin daha rahat kredi kullanabilmesi için 550 bin akıllı kart verilecek. Üretici bu kartlarla düşük faizle kredi kullanabilecek. Organik çay yatırımı büyütülecek.
- Ekonomi
- 20.11.2018
- Gazete
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