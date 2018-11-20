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İlk 100 gün yüzleri güldürdü

İlk 100 gün yüzleri güldürdü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının istihdam, çalışma ayağında atılan adımlar binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programlardan 248 bin 375 kişi yararlandı. 138 bin 502 kişi, 'un düzenlediği mesleki, işbaşı ve girişimcilik eğitimlerine katıldı. İşe Projesi'nden 8 bin 649 genç faydalandı.

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